Bilbuy — компания по выкупу автомобилей в России. Команда из высококвалифицированных специалистов в любом регионе. Предлагаем воспользоваться нашим сервисом быстрой продажи автомобилей в день-день. Выплата наличными до 50 млн. рублей. Работаем с юридическими лицами, физ лицми. Возможен наличный и безналичный расчет.

Наша компания является одной из немногих фирм, которая покупает автомобили у частных и юридических лиц официально. Мы собрали лучших людей по всей стране, которые занимаются автовыкупом, а это дает возможность производить выкуп авто на всей территории Российской Федерации. Да-да, Вы не ослышались, мы покупаем во всех уголках нашей родины. Суть в том, что где бы Вы не находились, у нас есть свой оценщик, который произведет выкуп быстрее, чем остальные компании и выплатит приличную сумму наличными. Обращение к нам, делает продажу авто настолько быстрой, насколько это возможно, причем неважно, какое транспортное средство Вы продаете.

Согласитесь, ведь проще позвонить один раз, получить оптимальную цену и быстро продать машину, нежели обзванивать множество фирм и изыскивать лучшее предложение. Мы уверяем, тут вы получите самую высокую стоимость и сможете дорого продать любое транспортное средство.