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Bilbuy — компания по выкупу автомобилей в России. Команда из высококвалифицированных специалистов в любом регионе. Предлагаем воспользоваться нашим сервисом быстрой продажи автомобилей в день-день. Выплата наличными до 50 млн. рублей. Работаем с юридическими лицами, физ лицми. Возможен наличный и безналичный расчет.
Наша компания является одной из немногих фирм, которая покупает автомобили у частных и юридических лиц официально. Мы собрали лучших людей по всей стране, которые занимаются автовыкупом, а это дает возможность производить выкуп авто на всей территории Российской Федерации. Да-да, Вы не ослышались, мы покупаем во всех уголках нашей родины. Суть в том, что где бы Вы не находились, у нас есть свой оценщик, который произведет выкуп быстрее, чем остальные компании и выплатит приличную сумму наличными. Обращение к нам, делает продажу авто настолько быстрой, насколько это возможно, причем неважно, какое транспортное средство Вы продаете.
Согласитесь, ведь проще позвонить один раз, получить оптимальную цену и быстро продать машину, нежели обзванивать множество фирм и изыскивать лучшее предложение. Мы уверяем, тут вы получите самую высокую стоимость и сможете дорого продать любое транспортное средство.
Наша компания BilBuy предлагает услуги по срочному выкупу автомобилей по всей Российской Федерации. Выкупаем различные авто с небольшим дисконтом от рыночной стоимости машины. Если есть потребность в срочной продаже, обращайтесь в нашу фирму, сделаем все грамотно и быстро. Работаем в любом регионе России:
Выкупаем любые подержанные б/у автомобили в любом состоянии. Мы высоко оцениваем стоимость машины, если у нее нет проблем и она полностью исправна.
Продать автомобиль с большим пробегом становится головной болью всех владельцев ТС, особенно когда на одометре цифры под 500.000 км. Мы — компания, которая покупает авто даже с миллионным километражем.
Выкуп ретро и музейных авто является второстепенной услугой. Наши специалисты хорошо разбираются в коллекционных, музейных и ретро автомобилях.
Продать дорогое авто порой кажется невозможно, так как не у каждого найдется круглая сумма денег, особенно это касается автомобилей, которые стоят за 5 млн. рублей, мы покупаем такие авто за 1 день с бесплатным выездом 24/7.
Не знаете куда продать старый и гнилой автомобиль? Попробуйте обратиться в нашу компанию BilBuy. У нас свой рынок сбыта старых ненужных машин.
Тюнинг — дело спорное, кому-то может понравиться, а кому-то нет, и продать авто в тюнинге становится большой проблемой. Рассмотрим все варианты, в любом тюнинге: оригинальный, китайский, в аэрографии или в пленке.
Хотите продать дорогой спорт-кар? Выкупим любые автомобили со спортивным уклоном, у которых более 500 л.с. с завода производителя.
Продать кабриолет не проблема, если Вы обратились в нашу компанию по выкупу. Купим кабриолеты как с мягкой крышей, так и с жесткой, а можно и без нее, это же родстер!
Продать легковушку - нет ничего проще, чем обратиться в нашу скупку. Легковые машины - это основной поток наших клиентов, обращайтесь.
Продать семейный универсал быстро Вам поможет наша компания Bilbuy. Определенные универсалы пользуются большим спросом, не упустите возможность продать свой крутой универсал дорого.
Большой внедорожник несет в себе множество неудобств, таких как частая заправка или слишком дорогой ремонт. Продайте Ваш внедорожник нам по выгодной цене, с бесплатной оценкой и выездом прямо к дому.
Если необходимо продать грузовик, смело обращайтесь к нам в выкуп. Мы купим любые фуры, малогабаритные, тягачи и другие виды грузовиков.
Продать одинокий прицеп от фуры или от легкового авто задача не из легких. Наша компания рассматривает все возможные варианты прицепов.
Нужно продать срочно автобус? Хорошо, вы нашли, то место, где можете продать автобус быстро. Рассмотрим любые автобусы на выкуп.
Продать мотоцикл быстро? Выкупим любую мототехнику за 1 час, до 95% от рынка. Предлагайте свои варианты байков, в любом состоянии.
Авто с проблемами встречаются каждый день, во всяком случае — это одно из главных направлений нашего автовыкупа. Наша компания BilBuy предлагает услуги по выкупу любых автомобилей, а также с плохой историей эксплуатации. Эти автомобили очень тяжело продать на вторичном рынке, а порой они и вовсе никому не нужны. Ознакомьтесь с нашим перечнем услуг по выкупу авто с проблемами.
Производим скупку подержанных авто различного производства вне зависимости от года выпуска и технического состояния: немецкие, японские, американские, корейские, китайские, английские, итальянские, индийские, французские. Выкуп с любым типом двигателя: бензиновые, дизельные, гибридными и электрическими двигателями. В общем какой-бы автомобиль не был, мы готовые произвести выкуп на выгодных условиях.
Наша компания занимается автовыкупом уже много лет. Нам доверяют больше количество клиентов.
Мы работаем круглосуточно и без выходных. Остаемся на связи даже после выкупа или продажи автомобиля.
Всегда расплачиваемся наличными или переводом на карту. В обороте более 30 млн. рублей.
Услуги скупки могут потребоваться людям, которым необходимо срочно продать свой автомобиль, быстро получить наличные и купить следующее авто или погасить долги. В этом случае продать автомобиль по рыночной цене не получится, так как мы есть перекупщики. Мы покупаем транспортные средства чуть-чуть дешевле рынка, вкладываем свои собственные деньги на восстановление и подготовку в идеальное состояние для дальнейшей продажи.
Если у Вас возникли вопросы, или Вы хотите просто узнать, во сколько скупщики оценивают Ваше авто, можете позвонить по телефону, отправить заявку с сайта или написать в один из доступных мессенджеров. Мы проконсультируем, расскажем все нюансы предстоящей сделки или просто ответим на все Ваши вопросы.
Все цены основываются на реальном положении стоимости машины на рынке. Точную сумму можно озвучить можно только тогда, когда мы будем знать все подробности о ней. В частности стоимость идеального автомобиля составляет до 95%-98% от рыночной стоимости марки и конкретной модели.
Да. Если Вы видите наш сайт, значит мы оказываем услуги выкупа в вашем регионе.
Мы изначально проверяем полностью весь автомобиль, но при этом не прибегаем к услугам автосервиса. Наши специалисты имеют огромный опыт работы и все процедуры проверки авто проводят сами. Если нет никаких проблем, значит и в дальнейшем не будет.
Оформление сделки происходит по стандартной процедуре: Заключается договор купли-продажи, пишется расписка в получении денежных средств если машина покупается у юридического лица.
Да, мы перекупщики с огромной базой клиентов, которые уже не раз обращались к нам за услугами. У нас есть официальное юридическое лицо, что означает надежность нашей компании.
У нас есть собственная доска объявлений, где размещаются все желающие которые хотят продать свой авто. В правом верхнем углу нажмите на кнопку добавить объявление и его увидят тысячи покупателей.
Мы никого и никогда не принуждаем продавать машину нам. Если Вы хотите заняться продажей сами, то пожалуйста. Мы работаем с клиентами, которые нуждаются в срочной продаже.
Процедура выкупа у нашей компании производится бесплатно. Вам не нужно платить.
Если хотите задать вопрос в нашу компанию, просто свяжитесь с нами как Вам удобно, мы обязательно Вам ответим.